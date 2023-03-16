الدولار يسيطر على كل شيىء... انتبهوا ان يُثقب "دولاب" سيارتكم

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تحوّل ثقب الدولاب وهو الأقلّ كلفة بين كل تكاليف السيارة، عبئاً إضافياً على المواطنين في ظل الأزمة المعيشية الخانقة، إلى جانب المحروقات وقطع الغيار على أنواها وقد باتت أسعارها بالدولار الأميركي، ويشير صاحب أحد المحال محمود شامية لـ»نداء الوطن» الى أنّ الإطارات نفسها باتت بالدولار وغالية، ومنها الصيني والكوري والتايواني (ويبلغ سعر الواحد تقريباً 30 -40 دولاراً اميركياً، بينما الياباني وهو الأغلى يفوق الـ 60 دولاراً أميركياً».وبلغة ملؤها الشعور بالمعاناة، يؤكد شامية أنّ الأزمة المعيشية كشفت عن ظواهر كثيرة ومنها أنّ أصحاب السيارات لم يعودوا يبدّلون الاطارات حتى تلفظ أنفاسها الأخيرة، ويلجأون إلى ترقيعها إذا ثُقبت لأنّه أوفر، بينما كانوا يفعلون ذلك كل عام مع بدء فصل الشتاء، وهذا بحدّ ذاته يعرّضهم للخطر خاصة وأنّ الطرقات بلا إنارة أو زفت وكلها حفر».«البلد كلّه زفت الّا الطرقات»، مقولة اشتهرت في الآونة الأخيرة وباتت على كل شفة ولسان، وبين السائقين خاصة والمواطنين عامة، مع كل حادث مأسوي يقع على طرقات لبنان، ويقول هاشم الصباغ لـ»نداء الوطن»: «حال الطرقات من حال البلد، كله زفت، و»مبنشر» وأسود إلا الدولار الأخضر، سيّد الموقف وله كلمة الفصل في أسعار كل مناحي الحياة».أمّا حسين حميّد فيؤّكد: «هذا البلد كلّه خوازيق ومطبّات، كلّ شي إرتفع سعره على الدولار حتى دولاب السيارة إذا ثُقب بات لزاماً عليك أن تدفع بالدولار». وتفادياً للشرب من الكأس المرّة، عمد السائق محمد عصفور إلى شراء عدّة لترقيع الإطارات في حال ثُقبت، ويقول لـ»نداء الوطن»: «ريّحت راسي من الدفع يوماً بعد آخر، شعرت أنّ دولاب السيارة غير جيد ويحتاج إلى نفخ ورقعة، فاشتريت العدّة وأصبحت أقوم بإصلاحه إلى جانب اطارات زملائي، كي نوفّر على أنفسنا».(نداء الوطن)