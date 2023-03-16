نواب اعطوا وعودا لبري وهؤلاء "سيخذلون" فرنجية

اعطى عدد من النواب المستقلين وعوداً لرئيس المجلس النيابي نبيه بري بأنهم سيصوتون لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية في حال عقدت جلسة حاسمة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وبحسب مصادر مطلعة فإن هؤلاء النواب لا يرغبون بالاعلان عن موقفهم هذا، ولا عن هوية المرشح الذي سيصوتون له في الانتخابات داخل مجلس النواب تجنبا للانتقادات.

وترى المصادر ان مواقف هؤلاء النواب ستبقى داعمة لفرنجية، الا في حال كان قائد الجيش هو من ينافس رئيس المردة خلال عملية الاقتراع..

بالرغم من ان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لديه امال واسعة وكبيرة على تصويت عدد كبير جدا من نواب الطائفة السنية لصالحه، الا ان الامر لا يبدو بهذه البساطة.

في المقابل أفادت مصادر مطلعة أن بعض النواب الذين اعطوا وعودا غير مباشرة لفرنجية بالتصويت له، لن يقوموا بهذه الخطوة في حال بقي الموقف السعودي من رئيس المردة على حاله.

وترى المصادر ان آمال فرنجية بأصوات النواب السنّة لن تكون كما يعتقد، الا في حال بادرت السعودية لاعطاء اشارات ايجابية تجاهه.