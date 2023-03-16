جلسة لاستجواب سلامة وانتشار كثيف للجيش

أفادت مندوبة "لبنان 24" انه بالتزامن مع الجلسة المحددة لاستجاوب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يشهد محيط قصر العدل، سجن الامن العام، المحكمة العسكرية ومقر مخابرات الجيش انتشارا كثيفا لعناصر الجيش.

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