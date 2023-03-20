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لبنان

اعتباراً من الغد.. تدابير سير في محيط محلة السفارة- الرحاب

Lebanon 24
20-03-2023 | 13:25
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تعبيد في محلة السفارة - الرحاب على كامل المسلك الجنوبي من محطة الرحاب حتى مستديرة المطار، وذلك اعتباراً من الساعة 20،00 من يوم غد الثلاثاء 21-03-2023، لغاية الساعة 18،00 من بعد ظهر يوم الخميس 23-03-2023.
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ستؤدّي هذه الأعمال إلى منع المرور على المسلك المذكور طيلة فترة الأشغال، وإجراء التحويلات التّالية:

 السّير القادم من السّفارة الكويتية، نزولاً باتجاه محطّة الرحاب، تحويله إلى طريق فرعي – شارع الإمام الصادق.

 السّير القادم من مستديرة "الجندولين" باتجاه "الرحاب"، تحويله إلى طريق فرعي.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.  
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