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لبنان

قائد الجيش استقبل عزام الأحمد ورئيس الرابطة المارونية ومفتي زحلة

Lebanon 24
20-03-2023 | 13:44
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير عزام الأحمد، يرافقه السفير الفلسطيني أشرف دبور وتناول البحث الأوضاع في المنطقة.

كذلك، استقبل عون رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم على رأس وفد من الرابطة، كما استقبل مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي مع وفد مرافق وتم التداول في شؤون مختلفة.
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واستقبل قائد الجيش وفداً من اللقاء التشاوري للعشائر والعائلات في منطقة بعلبك - الهرمل، وشكر أعضاء الوفد لـ "قائد الجيش والمؤسسة العسكرية جهودهما لتحقيق الأمن والإنماء، بخاصة في منطقة البقاع".
 
 
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