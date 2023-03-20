قائد الجيش استقبل عزام الأحمد ورئيس الرابطة المارونية ومفتي زحلة

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كذلك، استقبل عون رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم على رأس وفد من الرابطة، كما استقبل مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي مع وفد مرافق وتم التداول في شؤون مختلفة.واستقبل قائد الجيش وفداً من اللقاء التشاوري للعشائر والعائلات في منطقة بعلبك - الهرمل، وشكر أعضاء الوفد لـ "قائد الجيش والمؤسسة العسكرية جهودهما لتحقيق الأمن والإنماء، بخاصة في منطقة البقاع".