دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 122500 و123000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 119500 و120000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.