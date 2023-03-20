اعتباراً من الخميس.. هذا ما ستشهدهُ خطوطكم الخليوية

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وفي الاجتماع، أكد الوزير القرم أنه "مستمر في متابعة سير عمل الخطة وأعطى توجيهاته بضرورة إعطاء تحفيزات للمشتركين لعدم الخروج عن الشبكة".وطلب الوزير القرم أن تعاود شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" بدءا من يوم الخميس، ولفترة محدّدة، تقديم 30 دقيقة مجانية لمشتركيهما مع كل بطاقة تشريج من فئة 7.5 دولارات بصلاحية 30 يوماً، مشدداً على ضرورة ان تعطي شركتا الخليوي عروضا متنوّعة تحاكي حاجات مختلف الشرائح.وأكد الوزير القرم أن الوزارة ستبقى تواكب عن كثب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين قدر المستطاع، في ظل الظروف الصعبة.