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لبنان

فيديو مروّع لإشكال داخل ملهى في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل!

Lebanon 24
20-03-2023 | 15:17
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق إشكالاً حصل داخل ملهى "تايغا" في بيروت، بين أحد الزبائن وعناصر من أمن الملهى.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ الإشكال تخلله إطلاق نار وأسفر عن إصابة شخصين جرى نقلهما إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.
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وأشارت المعلومات إلى أنّ الإشكال بدأ بين شخصين من زبائن الملهى، ليبدأ لاحقاً إشكالٌ آخر بين واحد من هذين الشخصين وعنصرين من أمن الملهى نظراً لتدخلهما لإنهاء الإشكال الأوّل.
 
ولفتت المصادر إلى أنّ الشخص الذي وقع الإشكال بينه وبين عنصري الأمن، أقدم على إطلاق النار باتجاههما وإصابتهما بجروح.
 
 
 
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