فيديو مروّع لإشكال داخل ملهى في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق إشكالاً حصل داخل ملهى "تايغا" في بيروت، بين أحد الزبائن وعناصر من أمن الملهى.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ الإشكال تخلله إطلاق نار وأسفر عن إصابة شخصين جرى نقلهما إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

Advertisement

وأشارت المعلومات إلى أنّ الإشكال بدأ بين شخصين من زبائن الملهى، ليبدأ لاحقاً إشكالٌ آخر بين واحد من هذين الشخصين وعنصرين من أمن الملهى نظراً لتدخلهما لإنهاء الإشكال الأوّل.

ولفتت المصادر إلى أنّ الشخص الذي وقع الإشكال بينه وبين عنصري الأمن، أقدم على إطلاق النار باتجاههما وإصابتهما بجروح.