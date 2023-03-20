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لبنان

هذه آخر مستجدات كورونا في لبنان

Lebanon 24
20-03-2023 | 15:33
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أعلنت وزارة الصّحّة العامّة في تقريرٍ نشرته مساء اليوم، تسجيل 95 إصابةً جديدةً بكورونا، رفعت العدد التراكميّ للحالات المُثبتة إلى 1233817، كما وتمّ تسجيل حالة وفاة واحدة.
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