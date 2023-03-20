هذه آخر مستجدات كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصّحّة العامّة في تقريرٍ نشرته مساء اليوم، تسجيل 95 إصابةً جديدةً بكورونا، رفعت العدد التراكميّ للحالات المُثبتة إلى 1233817، كما وتمّ تسجيل حالة وفاة واحدة.

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