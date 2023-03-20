كلامٌ "مُقلق" من نقابة موزعي الغاز.. ماذا أعلنت اليوم؟

طالبت نقابة موزعي الغاز في لبنان وزير الطاقة والمياه وليد فياض بإصدار جدول تركيب الأسعار الخاص بالغاز بالدولار الأميركي، محذرين من إفلاس قطاعهم الحيوي.

وفي بيانٍ لها، اليوم الإثنين، قالت النقابة أنّه لم يعد بمقدور موزعي الغاز الإستمرار بالعمل وسط تفلت سعر الدولار الذي يسبب خسائر فادحة في قطاع توزيع الغاز، وأضافت: "نطلق الصرخة الأخيرة قبل توقف هذا القطاع عن العمل مع الإعتدار من المواطن الذي سيتحمل أعباء إضافية للحصول على قارورة الغاز. يكفي ما نتكبّده من خسائر يومية عند شراء الدولار من السوق الموازي بسبب تقلب الأسعار الجنوني والذي يجعلنا غير قادرين على الإستمرار وتحمل الخسائر".