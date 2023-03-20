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لبنان

منفذ عملية مجدو.. هل دخل فلسطين عبر نفق من لبنان؟

Lebanon 24
20-03-2023 | 16:42
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة عن عملية مجدو التي هزّت أرجاء الكيان الإسرائيلي قبل نحو أسبوع، مشيراً إلى أن منفذ العملية الذي وصل إلى عمق الأراضي الفلسطينية المُحتلة لم يدخل عبر نفق.
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وأشارت القناة "13" الإسرائيلية إلى أنّ الجيش الإسرائيلي ما زال يواصل تحقيقاته بالعملية، مشيرة إلى أنّ عملية العبور حصلت عبر الحدود البريّة، وقد تمّ استبعاد فرضية الدخول عبر نفقٍ من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
 
وأوضحت القناة أنّ جيش العدو يواصل دراسة حيثيات الحادثة بالكامل، واستخلاص الدروس العملياتية اللازمة .
 
 
 
 
 

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