جنبلاط: دخلنا في الحرب العالمية الثالثة!

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إعتبر رئيس الحزب التقدميّ الإشتراكيّ، وليد جنبلاط، في تغريدة عبر "تويتر"، أننا "دخلنا في الحرب العالميّة الثّالثة ونحن في بدايتها وأي خطأ في الحسابات، قد يؤدي إلى زوال البشريّة. معروفٌ عن أميركا أنّها تريدُ استعمار العالم وتسعى إليه بكلّ الوسائل وعلى حساب الشعوب".وأضاف: "يا ترى ماذا جرى بين قيصر روسيا وامبراطور الصّين؟ فهل يريدان تقاسم الباقي على طريقتهما؟".