مقدمات النشرات المسائيّة

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فيما التطورات تتلاحق لبناء المسرح الاقليمي في مشهد التقاء لمرحلة جديدة واعدة في المنطقة عنوانها (الاستقرار) تستمر القوى السياسية اللبنانية بتمترسها حول مواقفها فيما المطلوب منها ان تكون على مسار التوقيت السعودي-الايراني وضبط الساعة اللبنانية على ساعة الاحداث الكبرى.واليوم برز كلام لوزير الاعلام زياد المكاري بقوله ان النواب المسيحيين سيلبون دعوة البطريرك الراعي ليوم صلاة وتوبة لكن للأسف لن يتوبوا ولن ينتخبوا رئيسا للجمهورية كما اعلن رئيس جزب القوات اللبنانية سمير جعجع عقب اجتماع تكتل" الجمهورية القوية" مشاركة كل اعضاء التكتل في الخلوة الروحية في حريصا.وعلى خلفية اجتماع باريس الفرنسي-السعودي استأنفت السفيرة الفرنسية ان غريو جولاتها والتقت مفتي الجمهورية فيما ينتظر ان يستأنف السفير السعودي بدوره زيارته للمرجعيات.وفي الداخل التخبط المالي سيد الموقف وعلى أشده مع التحليق الصارخ للدولار في سوقه السوداء وصولا الى مئة وتسعة عشر الف ليرة.في وقت كانت جولة رقابية موسعة لوزير الاقتصاد سجلت خلالها مخالفات عدة من قبل اصحاب المحال التجارية الاستهلاكية.اما في الخارج فلفتت زيارة الرئيس الصيني الى موسكو وعنوانها الحرب في أوكرانيا وهي تأتي بعد صدور مذكرة اعتقال للرئيس الروسي بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.كل شيء في البلد معطل إلا دولار السوق السوداء يفعل فعله من دون أن يأخذ عطلة حتى في نهاية الأسبوع الادارات العامة مددت اضرابها لأسبوعين اضافيين المصارف اعلنت بدورها مواصلة الاضراب الاساتذة والمعلمون بين سندان الاضراب ومطرقة العودة الى التعليم الدولار الى ارتفاع متواصل ومعه الاسعار وللغاية سجلت جولات ميدانية لوزارة الاقتصاد لمراقبة الاسعار على ابواب الشهر الفضيل.وفيما يتحضر مجلس الوزراء لعقد جلسة له في الايام المقبلة للبحث في الملف التربوي وأوضاع موظفي القطاع العام وامور معيشة اخرى دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس الى إجتماع الاثنين المقبل تمهيدا لعقد جلسة تشريعية.وبانتظار أن تثمر حركة الداخل دعا المكتب السياسي لحركة أمل الى الإقدام على إنجاز ما ينتظره المواطنون على صعيد الإستحقاقات الدستورية بمختلف عناوينها من دون إنتظار المتغيرات الاقليمية حيث لا خيار إلا بلقاء وحوار ووفاق العناصر الداخلية في الوطن بعيدا عن لعبة إستنزاف الوقت والبلد ورمي الكرة في ملعب الآخرين.والى تبلور مزيد من المعطيات والتطورات في ضوء الاتفاق السعودي- الايراني تسجل حركة لافتة عربية ودولية والمزيد من التقارب لحل الازمات والخلافات وبرز هنا الاعلان عن استئناف السعودية لعمل قنصليتها في دمشق بعد عيد الفطر السعيد.فلسطينيا المقاومة على خيارها بمواجهة الاحتلال الذي يمارس حقده وعدوانه على الشعب الفلسطيني.وفي ما يبدو أنه تنازل بعد احتجاجات غير مسبوق بدأت قبل أكثر من شهرين ومخاوف عبر عنها الحلفاء الغربيون هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تخفيف خطة الإصلاح القضائي الذي تتبناه حكومته.دوليا ايضا الرئيس الصيني في موسكو لتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.اما فرنسيا فكان لافتا دعوة البرلمان الفرنسي للتصويت على مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة على خلفية تمرير مشروع اصلاح نظام التقاعد المثير للجدل دون تصويت الجمعية الوطنية.ماليا قررت مصارف مركزية اميركية وغربية اتخاذ اجراءات منسقة لتعزيز السيولة وطمأنة الاسواق في خضم ازمة ثقة بالنظام المصرفي والتي تسبب بها انهيار بنك سيليكون فالي.سعر الدولار هو الحقيقة الوحيدة في البلد. وعندما نقول سعر الدولار، فاننا نعني سعر العملة الخضراء اضافة الى كل المشتقات المتفرعة منها كاسعار المحروقات والخبز و المواد الحياتية الاخرى. لماذا سعر الدولار، الذي بلغ اليوم 120 الف ليرة، هو الحقيقة الوحيدة؟ لأن الغلاء غير مسبوق، والمعاناة ظاهرة، ولأن الناس تكاد تكفر بكل شيء.في المقابل الحكومة ورئيسها يداويان الواقع المر بكلام منمق من هنا وبشعارات طنانة من هناك.اما رئيس مجلس النواب فيتهرب من الاستحقاق الرئاسي بابتداع بدعة الحوار، بعد مرور خمسة أشهر كاملة على الشغور الرئاسي. فلو ان من يدعو الى الحوار جاد في ما يقول، لم لم يدع او لم يسع الى الحوار قبل بدء الشغور الرئاسي؟واذا كان الحوار هو لانتخاب رئيس، فلم كان بري ونوابه وحلفاؤه يتهربون من العملية الانتخابية في الدورة الثانية من كل جلسة انتخاب، بحيث تحولت الجلسات مجرد مسرحية سخيفة وممجوجة لا تقنع أحدا، حتى معظم النواب المشاركين فيها؟ومع تجاوز صفيحة البنزين المليوني ليرة، ووصول ربطة الخبز الى خمسين الف ليرة، بدأت القطاعات العمالية "تفكر" بالاضراب المفتوح !! وهو ما أشار اليه رئيس الاتحاد العمالي العام اذ اعتبر ان لا حل الا باضراب عام وشامل .المطلب محق، والاسلوب كذلك, لكن الا يرى رئيس الاتحاد العمالي العام ان الحركة العمالية تأخرت كثيرا، وان الدولار سبق الجميع على طريقة: سبق السيف العزل ؟سياسيا، لا تطورات رئاسية بارزة .نتائج الاجتماع الفرنسي- السعودي فرضت نفسها، فانكفأ الافرقاء لمراجعة حساباتهم. ولم يخرق هدوء المشهد الرئاسي سوى الانتقاد القاسي الذي وجهه رئيس حزب القوات اللبنانية الى رئيس مجلس النواب، على خلفية تحميل الاخير المسيحيين سبب الازمة الرئاسية.بالتوازي عاد الرئيس بري الى نغمة الجلسة التشريعية ، اذ دعا هيئة مكتب المجلس الى اجتماع الاثنين المقبل، وذلك تمهيدا لعقد جلسة تشريعية . فالى متى يستمر بري في خربطة الاولويات عبر الاصرار على عقد جلسة تشريعية بدلا من الجلسات الانتخابية ؟ واليس هدفه من الجلسة التشريعية "تطيير" الانتخابات البلدية بقانون ، تماما كما "يطير" الانتخابات الرئاسية باللاقانون واللادستور؟.بلا أسقف بات جنون الدولار، وبلا أفق اصبحت الفذلكات المالية ومحاولات الترويض الحكومية. اقفلت كل الحلول الاقتصادية، ولا سبيل الا بفتح ابواب الحوار السياسي لاستنقاذ ما تبقى من البلاد ورحمة بالعباد.فالحلول سياسية بامتياز، واول مفاتيحها انتخاب رئيس للجمهورية وما يعنيه وما يليه من انتظام لعمل المؤسسات.وعلى قاعدة الانتظار يبقى عمل البعض، المنتظم في جوقة رفض تواصل الداخل وانتظار املاءات الخارج، رغم كل محاولات الاقناع بالدليل ان الحلول داخلية، وان وهم الارتباط بالخيارات الخارجية لن يوصل الى مكان.والمكان الاصعب هو حيث المواطن الذي يكتوي بنيران الاسعار ويلتذع كل يوم بلهيب الدولار الذي سجل اليوم عشرين الف ليرة فوق المئة الف.فوق الاسواق جالت اليوم وزارة الاقتصاد محاولة ضبط الاسعار المدولرة، رامية الازمة بالفروقات على الدولار الاسود ومن عليه ضبطه من جهات رسمية ووزارات معنية.في الجهة الاوروبية خشية لدى المعنيين بالقراءات الاقتصادية من تدهور الامور بعد انذار البنك السويسري وتداعيات البنوك الاميركية المتعثرة. اما القارئون في الميدان الاوكراني فيخشون كثيرا من تداعيات تعثر كييف عسكريا وخسائرها الفادحة.وبربح صاف في السياسة والاقتصاد قدر الرئيسان الروسي والصيني تجذر العلاقات بين بلديهما. وخلال الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ الى موسكو ولقاء الرئيس فلاديمير بوتين كان التأكيد على استراتيجية التعاون في مختلف المجالات، وانفتاح روسي على مناقشة خطة السلام التي اقترحتها بكين لحل النزاع في أوكرانيا.اما النزاع الذي لا حل له ويتعاظم ككرة ثلج، فهو بين الصهاينة الذين يشحذون اسلحتهم لاقتتال داخلي كما يجزم المراقبون المتخوفون ايضا من انفلات الامور في الضفة الغربية ان استمر تصعيد الاجراءات العبرية مع حلول شهر رمضان المبارك.حتى هذه الكلمة لم تعد تكفي لوصف الحالة التي وصل اليها ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي في مقابل الليرة المنهارة، على وقع انهيار سياسي واقتصادي ومالي وأخلاقي قبل أي شيء آخر، لدى منظومة سياسية تكمل حياتها كالمعتاد، فيناكف بعضها بعضا، ويتنافس أعضاؤها غير المؤهلين على الكراسي التي تتطلب في هذه المرحلة اكثر من اي وقت مضى، مرشحين استقلاليين واصلاحيين وميثاقيين وغير مفروضين.فالمطلوب اليوم مرشحون استقلاليون بكل ما في الكلمة من معنى، حتى لا يأتي الرئيس المقبل منحازا لدولة او محور من الشرق او الغرب، او قابلا بعودة وصايات قديمة، او استقدام أخرى جديدة، من الشرق او الغرب.المطلوب اليوم مرشحون اصلاحيون بالكامل، حتى لا يأتي الرئيس المقبل نتاج المنظومة، وأداة طيعة في يد أركانها المعروفين.المطلوب اليوم مرشحون ميثاقيون، ينبثقون من بيئتهم المسيحية ويعبرون عنها، لا ان يكونوا مدعومين من قلة مسيحية، وغالبية من القوى السياسية التي تمثل الطوائف والمذاهب الاخرى.المطلوب اليوم مرشحون يصلون الى بعبدا عبر طريق من اثنين: إما بالتفاهم الميثاقي بين المكونات السياسية، او بالانتخاب الذي يراعي الميثاق بين اكثر من مرشح.اما الفرض، فكان مرفوضا امس، وهو مرفوض اليوم، وسيبقى مرفوضا مهما طار الدولار، وانهارت الليرة، للضغط في هذا الاتجاه او ذاك.اكتمل نصاب الخلوة الروحية للنواب المسيحيين التي دعت إليها بكركي، لا أحد يريد أن يسجل على نفسه أنه رفض دعوة البطريرك الراعي إلى الصلاة والتأمل، ويمكن القول إن النواب المسيحيين اتفقوا على الصلاة، وإ تكن طلباتهم من الصلاة تختلف بين نائب وآخر وبين كتلة وأخرى.وطالما نحن في المدار النيابي، فإن كباشا جديدا سيشهده مجلس النواب، فقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل، وذلك "لعقد جلسة تشريعية"، كما ورد في نص الدعوة، فهل يكون مصيرها كمصير الجلسة التي سبقتها.سياحيا، رد وزير السياحة وليد نصار على الحملة التي استهدفته في قضية المنتزهات غير المرخصة عند الوزاني، فقال: ان وزارة السياحة نفذت قرارا قضائيا. وتوجه نصار إلى جميع المزايدين وكل من أطلق الإتهامات وحملات التخوين جزافا، مؤكدا أننا في دولة القانون، فإما أن نحترم جميعنا القانون ونطبق القرارات القضائية أو نتخلى عن الدولة من أساسها وعن القضاء.موقف وزير السياحة لم يمر، فقد صدر عن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات رد على وزير السياحة فأعلن أن ختم المنتجعات بالشمع الاحمر اجراء إداري صادر عن وزارة السياحة ولا علاقة للحكم القضائي الصادر عن محكمة التمييز به والذي لم يقض بالإقفال بل بتصحيح الوضع القانوني.وضع الاقتصاد، في المخالفات، ليس أفضل حالا من وضع السياحة، وزير الاقتصاد وبعد جولة له على السوبرماركت كشف أن هناك تلاعبا في الاسعار، معلنا أن المطلوب أن يكون لمديرية حماية المستهلك صلاحية الاغلاق بالشمع الاحمر، وأن يكون لها صلاحيات الضابطة العدلية فتتخذ فورا القرارات الرادعة.عربيا، توصل الحوثيون إلى اتفاق مع الحكومة اليمنية على عملية تبادل أسرى خلال مفاوضات في جنيف.دوليا، عبر الرئيس الصيني عن ثقته بأن زيارته الى روسيا ستعطي "زخما جديدا" للعلاقات مع موسكو.لكن يبدو أن التحرك الصيني أزعج واشنطن، عبر عن ذلك وزير خارجيتها أنطوني بلينكن الذي شكك بمقترحات بكين "للسلام" في أوكرانيا، وقال: "على العالم ألا ينخدع بأي قرار تكتيكي من جانب روسيا، بدعم من الصين أو أي دولة أخرى، لتجميد الحرب بشروطها".بدأت مفاعيل الاتفاق السعودي الايراني بالتنفيذ على ارض اليمن اولا من خلال اتفاق الحوثيين والحكومة على تبادل أكثر من 800 أسيرا خلال مفاوضات في برن.وفي المفاعيل السياسية فإن الخطوة الابرز تتمثل بزيارة الرئيس الايراني الى الرياض ,اما الصين الراعي الرسمي للاتفاق فقد اختارت طريق روسيا وحط رئيسها في موسكو وفي جعبته خطة من اثنتي عشرة نقطة للحرب الاوكرانية .تبدلات في خريطة العالم اختصرها الكاتب غسان شربل بعبارة " وريث ماو في ضيافة وريث ستالين "فالصين وروسيا قوة تواجه اميركا التي تقع حاليا تحت ضربات اسهم مصرفية ..وضربات رئاسية وتتحضر غدا لسوق دونالد ترامب الى المحاكمة حيث ستتم ترتيبات وصوله الى المحكمة مع جهاز الخدمة السرية وشرطة نيويورك.العالم يتشكل على صورة جديدة. وسمير جعجع اتخذ قراره بالصلاة الروحية في بكركي .صلى جعجع على الرئاسة جماعة. وأبلس نيات الرئيس نبيه بري لناحية دعوته الى الحوار بين اكبر كتلتين مسيحيتين للتفاهم على الرئاسة معتبرا ان مقاربة بري تجافي الواقع تماما فهو غمز من قناة ان التعطيل الحاصل يعود الى عدم تفاهم هاتين الكتلتين"."فيا دولة الرئيس والصديق العزيز "روق بالك" وقد روق بري باله بجلسة تشريعيةفدعا هيئة المكتب الى الاجتماع الاثنين المقبل لدراسة البنود لكن تشريع الضرورة هذه المرة يخص الانتخابات البلدية اما التشريع الحكومي فينتظر وزير المال قبل الدعوة الى جلسة وزارية قد تسبقها زيارة الرئيس نجيب ميقاتي الى قبرص .ولم ينتظر وزير الاشغال العامة علي حمية الروتين الوزاري وخلاف الصلاحيات الرئاسية.فأقلع بمطار ضمن المطار واعلن برعاية ميقاتي عن مبنى جديد للمسافرين سيؤمن للمطار طاقة استيعابية إضافية تقدر ب 3,5 مليون مسافر وهو رقم يوازي تقريبا اعداد اللبنانيين المقيمين. وقد تكون فرصتهم عما قريب بان يفتتحوا المطار الجديد في هجرة جماعية.بعد ان تخطى الدولار اليوم حاجز المئة وواحد وعشرين الفا وعجزت عدادات محطات المحروقات عن اللحاق بسعر صفيحة البنزين.الارقام, العدادات, بورصات ومؤشرات ومنصات اصيبت بنزيف حاد وبينها هذا المساء سعر منصة صيرفة الذي ارتفع الى ثلاثة وثمانين الفا وخمسمئة اي بزيادة الفين وثلاثمئة دفعة واحدةومن مطار بيروت الثاني "رافقتكم السلامة".