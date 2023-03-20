مداخيل المطاعم تزايدت

تزايدت مداخيل المطاعم والمقاهي في "المولات الكبرى" في بيروت والضواحي، حتى إن أحدها جمع ما لا يقل عن 10 مليارات ليرة في يوم واحد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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