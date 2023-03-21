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لبنان

مجهولون يدخلون الى المسجد ويقومون بسرقته... اليكم ما حصل في عكار

Lebanon 24
21-03-2023 | 01:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من المجهولين بسرقة أحد المساجد في منطقة حرار في عكار، وذلك بعدما تمكنوا من تفكيك المعدات الكهربائية الخاصة بقاعة المسجد.
 
ووفقا للأهالي، تكثر السرقات في المنطقة خلال هذه الفترة وتطال أكثر من قطاع ومجال.
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