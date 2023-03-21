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لبنان

"وزراء التيار" سيشاركون في "هذه الجلسة الحكومية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-03-2023 | 02:15
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اما وقد صار محسوما أن "التيار الوطني الحر" سيبقى على موقفه الرافض لمشاركة وزرائه "التكنوقراط" في اجتماعات مجلس الوزراء ربطا باعتباراته السياسية، فإن المؤكد أن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة لن يحضرها وزراء "تكتل لبنان القوي" رغم انها ستبحث في الملف التربوي وأوضاع موظفي القطاع العام.

الا ان الموقف المتشدد لـ" التيار" من جلسات الحكومة لن يبقى طويلا، اذ ان عدم انتخاب رئيس للجمهورية واستمرار الفراغ في سدة الرئاسة سيحتم على "تكتل لبنان القوي" التراجع عن قرار المقاطعة، حيث  تقول مصادر سياسية نقلا عن أجواء العونيين، أن وزراء لبنان القوي سيشاركون في جلسة  مجلس الوزراء  التي ستخصص لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، اذا لم يتم انتخاب رئيس قبل موعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة".

وتجدر الإشارة ربطا بمعلومات ينقلها مصدر سياسي بارز "أن هناك  إجماعا سياسيا محليا وخارجيا  على عدم التمديد لسلامة الذي ستنتهي ولايته في ايار المقبل".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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