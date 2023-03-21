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لبنان

مساعدة وزير الخارجية الاميركي في بيروت الخميس وهذا ما ستطلبه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-03-2023 | 02:30
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تزور مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بربرا ليف لبنان بين 23و 25 اذار الحالي. وقد تم ترتيب سلسلة مواعيد لها مع كبار المسؤولين.

وأفادت مصادر دبلوماسية أن وفد "مجموعة الدعم من أجل لبنان" الذي زار ببيروت والتقى عددا من المسؤولين السياسيين والحزبيين ونوابا، نقل انزعاجه من استمرار القوى السياسية في تراشق الاتهامات ضد بعضها وتحميل مسؤولية ما يجري في لبنان لبعضها البعض ما يوحي أن هؤلاء ليسوا في وارد اجتراح الحلول أو تسهيل تنفيذ الاصلاحات.

وتجدر الإشارة إلى أن ليف سوف تدعو المسؤولين في لبنان إلى انتخاب رئيس وتكليف حكومة وتنفيذ الاصلاحات، في حين أن المصادر نفسها تشير إلى أن الاهتمام في لبنان في أسفل الأولويات الغربية والدولية بديل أن الفراغ الرئاسي لم ينته ولن ينتهي قريبا وما يصح قوله اليوم ان لبنان متروك".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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