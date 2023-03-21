رندة كعدي في رسالة من القلب: انشالله كل ام تبقى جامعة عيلتها

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لمناسبة عيد الأمهات، وجهت الممثلة القديرة رندة كعدي عبر "لبنان 24" رسالة الى كل الأمهات، قالت فيها:"ينعاد على كل الأمهات بلبنان والوطن العربي والعالم كله وانشالله دايما بتبقى الأم بلسم لعيلتها ولوطنها وبتمنى انو نعيّد كامهات لبنانيات بظروف افضل ونقدر نقدم الفرح، السعادة والايمان لعيلتنا ونضلنا جامعين العيلة بمحبتنا".وأضافت "ينعاد عالجميع بالخير والبركة يارب"