Advertisement

لبنان

رندة كعدي في رسالة من القلب: انشالله كل ام تبقى جامعة عيلتها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-03-2023 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1049384-638149842133388992.jpg
Doc-P-1049384-638149842133388992.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


لمناسبة عيد الأمهات، وجهت الممثلة القديرة رندة كعدي عبر "لبنان 24" رسالة الى كل الأمهات، قالت فيها:

"ينعاد على كل الأمهات بلبنان والوطن العربي والعالم كله وانشالله دايما بتبقى الأم بلسم لعيلتها ولوطنها وبتمنى انو نعيّد كامهات لبنانيات بظروف افضل ونقدر نقدم الفرح، السعادة والايمان لعيلتنا ونضلنا جامعين العيلة بمحبتنا".
Advertisement

وأضافت "ينعاد عالجميع بالخير والبركة يارب"

لبنان

خاص

فنون ومشاهير

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2023-03-23
05:30 | 2023-03-23
06:28 | 2023-03-23
06:28 | 2023-03-23
06:26 | 2023-03-23
06:22 | 2023-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website