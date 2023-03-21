حزب الله يذكّر بالقواعد: ما علاقة القيادات الفلسطينية؟

علقت مصادر مطلعة على التصريحات الاسرائيلية بعد العملية الامنية الاخيرة والتي اتهمت فيها كلا من حركة حماس وحزب الله بالتنسيق سويا في لبنان، بالقول "إن تل ابيب تريد تغيير قواعد الاشتباك الامنية في لبنان".

وبحسب المصادر "فإن اسرائيل ترغب بأن تكسر معادلة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي وضع حدا لاي عمليات امنية ضد قيادات فلسطينية في لبنان".

وترى المصادر "ان اغتيال احد قادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، المهندس علي الأسود في دمشق قبل يومين سيدفع الحزب الى التذكير مجددا بالمعادلة الامنية في لبنان".