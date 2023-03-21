اعتداء جديد على بساتين زيتون سهل كفرحزير

أعلنت جمعية مزارعي الزيتون في الكورة أن "بعض رعاة المواشي استغلوا فرصة عدم وجود اي من المزارعين في بساتينهم بسبب الطقس الماطر، وقاموا باطلاق قطيع ضخم من الاغنام والماعز في بساتين زيتون سهل كفرحزير في الاراضي الزراعية الموحلة، التي ادى مرور المواشي الى ترصيصها ما سيسبب استحالة حراثتها بعد رعي اطراف الزيتون المتدلية، رغم انذار اصحاب هذه المواشي مرارا الى عدم اطلاق المواشي في سهل كفرحزير الذي يتمتع بأقوى قرارات الحماية الاجبارية في لبنان".

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وأشارت الجمعية في بيان الى ان "هذا الاعتداء الجديد يحدث بعد تعرض مواسم عدد من اشجار الصنوبر للسرقة وبعد سرقة سكات حديد المساحة والاعتداء على جذوع اشجار الزيتون وسرقة اجزاء منها".



ودعت "ازاء هذا الاعتداء المقصود على سهل زيتون كفرحزير، النيابة العامة الاستئنافية في شمال لبنان والقوى الامنية الى استدعاء اصحاب هذه المواشي وانزال اشد العقوبات بهم وتغريمهم بالعطل والضرر الفادح اللاحق بسهل كفرحزير واشجار زيتونه التاريخية".