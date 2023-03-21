التقارب العربي مع سوريا يتمدد: هذا الجديد متوقع

في ظل الحراك السياسي الاقليمي، الذي يوحي بإستمرار مناخ التسوية، يبدو ان الانعكاسات على الساحة السورية ستكون اسرع واكثر وضوحاً من الانعكاسات اللبنانية.

وبحسب مصادر مطلعة فإن زيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى الامارات العربية المتحدة لن يكون نهاية المسار بل بدايته، اذ من المتوقع ان يحصل تقارب سوري-سعودي خلال الايام المقبلة.

وترى المصادر ان سوريا سيكون لها النصيب الاكبر من التقارب الاقليمي، خصوصا ان تشابك المصالح يجعلها من الدول القادرة احتواء التسويات الكبرى وتحديدا التسوية الايرانية - السعودية.

وتقول المصادر "ان وزراء خارجية أكثر من دولة عربية وخليجية سيزورون دمشق في الايام المقبلة، الامر الذي سيرتب تبعات سياسية ايجابية كبرى".