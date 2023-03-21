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لبنان

محفوض للمعلمين: نحن معكم في هذه الظروف الصعبة

Lebanon 24
21-03-2023 | 03:29
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أشار نقيب المعلمين نعمه محفوض الى ان "سعر صرف الدولار تخطى الـ ١٢٢ الف ليرة في سابقة خطيرة، سعر صفيحة البنزين تخطى المليوني ليرة، أسعار السلع الغذائية أصبحت شبه خيالية لا يستطيع تحملها أي مواطن، الخدمات الصحية حدث ولا حرج، الكلفة الاستشفائية لا يقدر عليها أحد، ومع ذلك، لا تزال بعض المدارس تدفع للمعلمين بالليرة اللبنانية الراتب وبدل النقل".
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وتوجه محفوض في بيان "للمعلمين في هذه المدارس، قائلا: "النقابة ترفض هذا الواقع، وتستمر بدعمكم في تحركاتكم حتى تتحرك ضمائر إدارات مدارسكم، ونحن معكم في هذه الظروف الصعبة جدا".
 
 
واضاف: "وللمدارس التي لا تدفع الدرجات الست: أتعتبرونها زيادات باهظة كي لا تدفعوها؟ ألا يستحق من خدم مدارسكم أن تحترموا حقه بالتعويض العادل وقد أصبح من دون قيمة؟! أيها المعلمون: لا تهابوا أحدا! لا تخافوا أحدا! طالبوا بحقوقكم! تواصلوا معنا ونقابة المعلمين إلى جانبكم". (الوكالة الوطنية)
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