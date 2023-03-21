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لبنان

منخفض جوي ثالث نحو لبنان.. آذار سيودعنا بالأمطار هذا ما ينتظرنا في القسم الأخير منه

Lebanon 24
21-03-2023 | 03:42
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن انه ما انّ حل القسم الثاني من شهر آذار حتى توالت المنخفضات الجوية نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، فمنذ الخامس عشر من الشهر الحالي حتى اليوم ضرب لبنان والمنطقة منخفضان جوّيان والثالث يقترب بأمطاره الغزيرة وثلوجه على المرتفعات.

 

وأضاف: يسيطر منخفض البحر الاحمر على شبه الجزيرة العربية والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط ومصر والسودان، بضغوط متدنية، الامر الذي سيساهم بانحراف المنخفضات الجوية من شمال شرق اوروبا نحو تركيا ولبنان وسوريا وفلسطين والاردن خلال الايام القادمة، ويبدو ان فترة الامطار المقبلة ستطول بسبب تدفق المزيد من الكتل الرطبة ما سينعكس ايجاباً على وضع الموسم المطري في المنطقة، سوف تترافق الامطار مع كتل هوائية باردة جداً مصحوبة بحبّات البرَد والعواصف الرعدية وتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 1400 متر .

امّا حالياً، فيمرّ لبنان باستراحة جوّية حتى يوم الخميس، بحيث سيتأثر لبنان بمنخفض جوي قد يستمر حتى مطلع شهر نيسان يتخلله انفراجات بنسبة 55%.

 

طقس يوم الثلاثاء مشمس الى غائم مع امطار خفيفة متفرقة طقس يوم الاربعاء مشمس الى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

 

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من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الأربعاء، غائما جزئيا صباحا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وارتفاعها بشكل ملحوظ في المناطق الداخلية والجنوبية، يتحول بدءا من بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات بخاصة في تلك الفترة.

 

وأشارت إلى ان طقسا مستقرا نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من الثلاثاء  ليعود فيتقلب اعتبارا من الخميس تحت تأثير كتل هوائية باردة نسبيا تجلب معها الامطار.

 

طقس الأيام المقبلة

الأربعاء: غائم جزئيا صباحا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وارتفاعها بشكل ملحوظ في المناطق الداخلية و الجنوبية، يتحول بدءا من بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات بخاصة في تلك الفترة.

 

الخميس: غائم بسحب متوسطة مع بداية انحفاض في درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح و ازدياد في نسبة الرطوبة بحيث تصبح الاجواء مهيئة لهطول امطار اعتبارا من بعد الظهر .

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