سلسة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي.. وهذه أبرز الملفات المطروحة

عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي صباح اليوم في السرايا، شؤونا وزارية وملف الانتخابات البلدية والاختيارية.

كما اجتمع مع وزير الاتصالات جوني قرم وتم البحث في الملفات العالقة بين وزارتي الاتصالات والمالية.

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واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وبحث معه مواضيع تتعلق بوزارته وبتفعيل (وثيقة السياسة الشبابية) التي اقرتها الحكومة مؤخرا.





كما إستقبل رئيس الحكومة السّفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، وعرض معه نتائج زيارته الى الفاتيكان واجتماعه مع قداسة البابا فرنسيس. كما إستقبل رئيس الحكومة السّفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، وعرض معه نتائج زيارته الى الفاتيكان واجتماعه مع قداسة البابا فرنسيس.