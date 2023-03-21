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لبنان

"مياه مرجعيون" تعلن التوقف عن العمل ابتداء من هذا التاريخ

Lebanon 24
21-03-2023 | 04:11
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أعلن تجمع عمال المحطات وعمال الصيانة وموظفي الإدارة في دائرة مياه مرجعيون - حاصبيا "التوقف عن الحضور إلى العمل ووقف الضخ وأعمال الصيانة والجباية ابتداء من 24 الحالي".
وقال التجمع في بيان: "بعد طول إنتظار ووعود عدة من قبل المعنيين، وبعدما وصل الحال إلى مكان لم يعد بإمكاننا الإستمرار، وأصبحت الرواتب لا تكفي ثمن خبز يومي، وبعد التواصل مع المعنيين القيمين على ملف العمال، ولم تلق نتائج إيجابية، بل تدهورت أمورنا أكثر فاكثر، قرر الجميع ومن دون استثناء التوقف عن الحضور إلى العمل ابتداء من 24 الحالي، ووقف الضخ وأعمال الصيانة والجباية إلى حين الحصول على الحقوق ".
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وختم قائلا: "ان الإضراب هو حق مقدس للعامل، وبخاصة إذا كان الإضراب قسري، من هنا نطلب من الجميع تفهم قرارنا وعدم الضغط بإتجاه أي تسوية على حسابنا". (الوكالة الوطنية)
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