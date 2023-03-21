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لبنان

البعريني: لافتتاح مطار القليعات

Lebanon 24
21-03-2023 | 04:24
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اعتبر عضو "تكتل الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني أن "افتتاح قاعدة جديدة في المطار هو انجاز كبير في ظل هذه الظروف التي يمر بها لبنان".
 
وسأل في بيان: "لماذا الاصرار على تطوير المطار في بيروت فقط، بدل الاقدام على خطوات تشكّل حركة اقتصادية أوسع، وتعزّز العدل بين المناطق عبر افتتاح مطار القليعات لما يمكن لخطوة كهذه أن تحدث نقلة نوعية في عكار والشمال".
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وأضاف: "الى متى سنبقى في هذه الأنانية والتمييز بين المناطق، والى متى سيبقى الاهمال وغياب الرؤية واستسهال الطروحات بدل تجديد النهج السائد؟".
 
ورأى انه "اذا لم تغيّر كل الازمات التي نعيش بطريقة تفكير وتخطيط المسؤولين، فهذا مؤشر سلبي انهم لم يتعظوا بعد، وبالتالي فجريمتهم مستمرة". (الوكالة الوطنية)
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