ارتفاع اضافي وكبير في أسعار المحروقات... اليكم الارقام

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات صباح اليوم الثلاثاء، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



95: 2334.000 (+164000)

98: 2390.000 (+168000)

DL: 2192.000 (+140000)

Gz: 1538.000 (+93000)

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