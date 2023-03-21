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لبنان

ارتفاع اضافي وكبير في أسعار المحروقات... اليكم الارقام

Lebanon 24
21-03-2023 | 04:34
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صدر جدول جديد لأسعار المحروقات صباح اليوم الثلاثاء، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

95: 2334.000 (+164000)
98: 2390.000 (+168000)
DL: 2192.000 (+140000)
Gz: 1538.000 (+93000)
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