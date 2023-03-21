Advertisement

لبنان

درغام: المكابرة لا توصل إلى نتيجة والمطلوب قليلاً من التواضع والحوار

Lebanon 24
21-03-2023 | 04:29
A-
A+
Doc-P-1049417-638149917930117774.jpg
Doc-P-1049417-638149917930117774.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمنى النائب أسعد درغام  أن "تكون الصلاة في بكركي بابا للدخول في حوار، لاسيما بين الأفرقاء المسيحيين للتوصل إلى ما يشبه الاتفاق على اسم يكسرون من خلاله الجمود الرئاسي، وأن يستكمل البطريرك هذا اللقاء بالدعوة إلى حوار مسيحي ثم حوار لبناني- لبناني يستطيع من خلاله فتح ثغرة في جدار هذه الأزمة".
Advertisement

ولفت في حديث إلى "صوت كل لبنان" إلى أن "رئاسة الجمهورية هي استحقاق لبناني ومسيحي، ولا يمكن أن يكون المسيحيون مختلفين بين بعضهم البعض، وألا تقبل القوات التحاور مع التيار الوطني الحر في كيفية الوصول إلى مخرج للأزمة"، مؤكداً أن "هناك خلافا مسيحيا إلا أن المكابرة لا توصل إلى نتيجة والمطلوب قليلا من التواضع والحوار".

وشدد على "أهمية أن يجمع الرئيس اللبنانيين على مشروع إنقاذي اقتصادي وسياسي، يستطيع من خلاله التعاطي مع المجتمعين الغربي والخليجي وهذا يحتاج إلى التوافق بين الأفرقاء".
 
 
وعن علاقته بالنائب جبران باسيل، قال درغام إنها ممتازة، كما وأكد وأنه لم يرشح النائب آلان عون لرئاسة الجمهورية".
 
 
وأشار الى أن "التيار هو الذي يرشح شخصيات ولا توجد أي خلافات أو تباينات في هذا الشأن، لأن كل منا يعبر عن رأيه في الاجتماعات وهذا حق، لكننا نلتزم قرارات التيار وتكتل لبنان القوي".

وعن المشاركة في جلسة تشريعية مرتقبة، لفت إلى أن "التيار سيرى ما هي البنود التي ستوضع على جدول الأعمال ويدرس قرار المشاركة من عدمها، لكن موقفه معروف بأن الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2023-03-23
05:30 | 2023-03-23
06:28 | 2023-03-23
06:28 | 2023-03-23
06:26 | 2023-03-23
06:22 | 2023-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website