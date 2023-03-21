مئة ألف دولار من الصندوق العربي للمساهمة في استضافة لبنان "بيروت عاصمة الشباب العربي"

إلتقى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس وفد وزارة الشباب والرياضة الذي عاد أمس الى بيروت، وترأسه رئيس مصلحة الرياضة محمد عويدات وضمّ رئيس دائرة العلاقات العامة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر.

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واستمع كلاس من الوفد الى خلاصة مشاركته في أعمال الدورة الـ 46 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الذي انعقد في مدينة جدّة في المملكة العربية السعودية، حيث تم تأكيد وقوف المجتمعين الى جانب لبنان في المحنة التي يمرّ بها من خلال تأكيد استضافته لحدث "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023".

وتم خلال المؤتمر إصدار قرار بصرف مبلغ مئة ألف دولار من الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية والكشفية للمساهمة مع وزارة الشباب والرياضة اللبنانية في تكاليف هذا الحدث، الذي يُتوقع أن يتضمن حفل افتتاح وأربعة أو خمسة أنشطة على مدار العام.

وأجرى الوفد لقاءات جانبية بناء لتوجيهات كلاس لشرح الواقع اللبناني ومطالبة الأشقاء العرب بالوقوف الى جانب شقيقهم لبنان. وأجرى الوفد أيضاً لقاءات مع رئيس المكتب التنفيذي للمجلس وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي ونائب الرئيس وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد محمد المبرقع الذي وعد "بوقفة عراقية قريبة خاصة" مع لبنان، ونائب الرئيس وزير الشباب والرياضة الاردني الدكتور محمد سلامة النابلسي.

والتقى الوفد وزراء الشباب والرياضة الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب والتونسي كمال دقيش، وبحثوا مع مديرة التعاون الدولي في وزارة الرياضة السعودية السيدة غندورة بنت شمس غندورة في سُبل تعزيز العلاثات الشبابية بين البلدين.

وناقش الوفد مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة ومدير ادارة الشباب والرياضة في الجامعة الوزير المفوّض فيصل الغسّال، آلية تحويل المبلغ المُقرر صرفه من قبل مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لدعم وزارة الشباب والرياضة اللبنانية في تغطية نفقات استضافته لحدث "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023".



وفي الأيام القليلة المقبلة، سوف يقوم الوزير كلاّس بالاتصالات اللازمة مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية، ويزور القاهرة لمتابعة الاجراءات المتعلقة بآلية تحويل الاعتماد المخصص وعرض انشطة الاحتفالية التي ستجري في كل المناطق اللبنانية. (الوكالة الوطنية)