رفضا للأوضاع المعيشية.. اعتصام لرابطة موظفي الإدارة العامة في طرابلس

نفذ حشد من الموظفين والنقابيين اعتصاما بدعوة من الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، أمام سراي طرابلس.

ووقف الجميع دقيقة صمت "على ما آلت اليه اوضاع الادارة العامة وحياة الموظفين من ذل واهانة وحرمان من أبسط الحقوق من استشفاء وتعليم لهم ولأولادهم"، كما قطعوا الطريق لبعض الوقت أمام السراي .

وتحدث خلال الاعتصام، عضو الهيئة الادارية للرابطة ابراهيم نحال، ووجه التحية الى "الموظفين المناضلين" وأكد انهم "ظلموا وتحملوا".

أما رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد فقال:"آسف ان احذر من أن البلد راح وذهب شبابه ، ودولار اليوم ١٢٨ الفا، وربطة الخبز سعرها الى ارتفاع وصفيحة البنزين فوق المليونين، والمازوت قريبا سعرها مليون، واهل السياسة لا يجتمعون. انهم يجمعون على الاجهاز علينا ويقيمون المتاريس. فليجتمعوا وينتخبوا رئيسا وليتفقوا قبل وبعد ذلك على وقف الأزمة ومنع تفاقمها".

ورفض السيد "ضرب الإدارة العامة وإفراغها من الموظفين"، متمنيا على "اي جلسة لمجلس الوزراء تصحيح الرواتب والإستشفاء ومنح التعليم وبدل النقل".