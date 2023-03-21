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لبنان

"مشكلة كبيرة" بعد زلزاليّ تركيا والهزّات الأرضيّة.. ماذا قال طوني نمر عن تغيّر معالم الأرض؟

Lebanon 24
21-03-2023 | 06:00
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قال الخبير الجيولوجيّ طوني نمر إنّ "طوفان شوارع مدينة الاسكندرون في تركيا له علاقة على الأرجح بانخفاض مستوى الأرض هناك نتيجة زلزالي 6 شباط وما تبعهما من هزات ارتدادية. هذا الانخفاض جعل من مستوى مياه البحر أعلى بالنسبة لليابسة، مما أدّى بهذه المياه الى الشوارع".
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وأضاف نمر في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "هذا الوضع الجديد يشكل مشكلة كبيرة بحيث أن معالم الأرض تغيّرت نتيجة الزلازل، وكمية المياه في الشوارع تتأثّر بحركتي المد والجزر كما بارتفاع أمواج البحر خلال العواصف، والحلول ليست بسهلة أو سريعة أو رخيصة".

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