إرتفاع كبير بسعر الترابة... كم بلغ؟

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أصدرت وزارة الصناعة بياناً حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بعشرة ملايين وخمسماية وثلاثين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء ۲۰۲۳/۳/۲۲ ولغاية الثلاثاء ۲۰۲۳/۳/۲۸ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.