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لبنان

موظفو دائرة مياه مرجعيون - حاصبيا يتوقفون عن العمل إبتداءً من 24 آذار

Lebanon 24
21-03-2023 | 06:21
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قرّر تجمع موظفي دائرة مياه مرجعيون - حاصبيا في بيان التوقف عن العمل وعدم الحضور الى محطات الضخ وتوقف اعمال الصيانة والجباية لحين الحصول على حقوقهم ابتداءً من 24 اذار.
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