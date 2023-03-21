موظفو دائرة مياه مرجعيون - حاصبيا يتوقفون عن العمل إبتداءً من 24 آذار

قرّر تجمع موظفي دائرة مياه مرجعيون - حاصبيا في بيان التوقف عن العمل وعدم الحضور الى محطات الضخ وتوقف اعمال الصيانة والجباية لحين الحصول على حقوقهم ابتداءً من 24 اذار.

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