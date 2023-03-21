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لبنان

مجلس نقابة صيادلة لبنان: للاقفال ابتداءً من اللحظة

Lebanon 24
21-03-2023 | 06:51
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أعلن مجلس نقابة صيادلة لبنان أنه "ازاء الانهيار الحاصل دون أي مبالاة لدى المسؤولين، وبعد توقّف الشركات والمستودعات عن تسليم الادوية للصيدلية بشكل شبه كلّي منذ اكثر من اسبوعين، وبعد افراغ الصيدليات من الادوية، يدعو الصيدليات في لبنان الى الاقفال ابتداءً من اللحظة، الى ان يعاد تسلّم الادوية الى الصيدلية بالصيغة والالية أيًّ تكن والتي يتّفق عليها المعنيون".
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