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لبنان

ميقاتي التقى الرئيس القبرصي: نحن بلدان متقاربان ويجمعنا الكثير من القواسم المشتركة

Lebanon 24
21-03-2023 | 09:20
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إستقبل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي  بعد ظهر اليوم في مقر الرئاسة القبرصية في نيقوسيا، في زيارة تهنئة لمناسبة انتخابه حديثا.
وعقد الرئيسان خلوة عرضا فيها العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة.
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بعد ذلك عقد الرئيسان إجتماعا موسّعا الى مائدة غداء بمشاركة وفدي البلدين.
وضم الوفد اللبناني: وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير السياحة وليد نصار، وزير البيئة ناصر ياسين، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، سفيرة لبنان في قبرص كلود الحجل.
أما  الوفد القبرصي فضم الناطق باسم الرئاسة قسطنطينس ليتمبيوتيس، سفير قبرص في لبنان بانيابوتيس كرياكو، مديرة الشرق الاوسط والخليج وافريقيا في وزارة الخارجية سيسيليا سالينا شامبوس، مديرة المكتب الديبلوماسي للرئاسة ماريلينا راوونا.
في خلال الاجتماع تم التشديد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث جدد الرئيس القبرصي تأكيد  دعم لبنان داخل الاتحاد الاوروبي في المجالات كافة.
ونوه بالحضور اللبناني في قبرص وبدور اللبنانيين في المجالات التطويرية.
واكد دعم  الموقف اللبناني  لمعالجة مسألة النزوح السوري بما  يضمن  تحقيق الاستقرار في لبنان".
بدوره قال الرئيس ميقاتي "نحن بلدان متقاربان ويجمعنا الكثير من القواسم المشتركة وهناك الكثير من مجالات التعاون السياحي والخدماتي والانمائي".
 
 
 
 
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