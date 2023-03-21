بعد الارتفاع الجنوني باسعار المحروقات.. هل تقفل المحطات ابوابها؟

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أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا عدم وجود قرار بإقفال المحطات، مشيرا الى ان الاجتماع المنعقد في الجية بين أصحاب المحطات يهدف الى ابقائها تعمل واتخاذ صيغة معينة في موضوع الدولار وسعر صفيحة البنزين للسير بها.أضاف في حديث اذاعي: "نحن ضد الاقفال والى جانب المواطنين في الوضع الصعب موضحا ان الدولة ومصرف لبنان يتحملان مسألة ارتفاع سعر صرف العملية الأميركية".