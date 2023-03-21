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لبنان

خلال شهر رمضان المبارك... هذا ما سيقوم به الجيش

Lebanon 24
21-03-2023 | 07:51
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أعلن الجيش عبر "تويتر"، أنّه "لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ستقوم وحدات من الجيش في مناطق بيروت-الشمال-الجنوب، بإطلاق ثلاث طلقات مدفعية خلبية ليل الإعلان عن أول أيام الشهر، وطلقة واحدة يومياً في كلٍّ من وقت الفجر (الإمساك) والمغرب (الإفطار)، وثلاث طلقات عند الإعلان عن موعد عيد الفطر السعيد في نهاية الشهر".
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