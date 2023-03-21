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لبنان

هل يُقدّم مدير عام "أوجيرو" إستقالته؟

Lebanon 24
21-03-2023 | 08:02
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أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّ المدير العام لـ"أوجيرو" عماد كريدية يتّجه إلى تقديم إستقالته ما لم يُحلّ موضوع دفع الرواتب وتمكين الهيئة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
 
 
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