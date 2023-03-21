هل يُقدّم مدير عام "أوجيرو" إستقالته؟

أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّ المدير العام لـ"أوجيرو" عماد كريدية يتّجه إلى تقديم إستقالته ما لم يُحلّ موضوع دفع الرواتب وتمكين الهيئة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.

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