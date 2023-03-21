المكاري عرض مع شماعي وعطوي كيفية تغطية اي حدث يتعلق بالانتحار

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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة مدير "البرنامج الوطني للصحة النفسية" في وزارة الصحة الدكتور ربيع شماعي ورئيسة جمعية embrace ميا عطوي.تطرق اللقاء الى دور الاعلام في الوقاية من الانتحار وكيفية تغطية اي حدث يتعلق بالانتحار بطريقة مسؤولة تحمي الافراد الذين يحاولون الاقدام على الانتحار وعدم التحريض عليهم.وتم البحث أيضا في إمكان عقد اجتماع يضم وزارتي الصحة والاعلام مع المؤسسات الاعلامية للبحث في الموضوع ووضع خطة للمسؤولية الاعلامية في هذا الشأن.