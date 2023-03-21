ارتفاع اسعار الاستهلاك في شباط بهذه النسبة

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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2023، سجل ارتفاعا وقدره 25,52 % بالنسبة لشهر كانون الثاني 2023. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 29,51 %- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 22,1 %- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 29,22 %- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 26,66 %- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 28,17 %- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 29,81 %وذكرت ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2023 سجل ارتفاعا وقدره 189,67 % بالنسبة لشهر شباط 2022.لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.