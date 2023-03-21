جعجع يردّ على جنبلاط... ماذا قال له؟

صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع ما يلي:

"تعليقا على ما صرح به النائب السابق وليد جنبلاط لجريدة "الأخبار" اليوم حول "استغرابه كيف أن سمير جعجع يُفضّل الفراغ" أقول: لقد فاتَ الصديق وليد أنني لم أفضل الفراغ يوما كما لم أحبذه والجميع يعي أنني كنت أطالب وأسعى، منذ اللحظة الأولى من بداية المهلة الدستورية إلى انتخاب رئيس جديد.

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هناك خياران: إما الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية ولو أنه لن يعالج أمرا من تعقيدات الأزمة الحالية، وبالتالي نكون قد أغلقنا على الشعب اللبناني كل فرص الانقاذ لست سنوات قادمة وإما أن تبقى الفرصة قائمة إلى حين الاتفاق على رئيس جدي وفعلي يتمتع بقدرة البدء بالعملية الانقاذية المطلوبة.

من هذا المنطلق، أعتقد يا وليد بيك، أنّك لن تكون بعيدًا من هذا التفكير لأنّك أكثر مَن يسعى الى الخروج من هذا الاتون الذي يُثقِل كاهل الوطن والشعب معاً".