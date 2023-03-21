بعد اصابته بطلق ناري.. الشاب عادل يسلم الروح باكرا

توفي الشاب عادل عاشور، من بلدة شحيم في المستشفى المركزي في بلدة مزبود، حيث كان يخضع للعناية المركزة بسبب اصابته بطلق ناري في الرأس في 12 اذار الحالي. (الوكالة الوطنية)

Advertisement