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لبنان

بعد اصابته بطلق ناري.. الشاب عادل يسلم الروح باكرا

Lebanon 24
21-03-2023 | 09:05
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توفي الشاب عادل عاشور، من بلدة شحيم في المستشفى المركزي في بلدة مزبود، حيث كان يخضع للعناية المركزة بسبب اصابته بطلق ناري في الرأس في 12 اذار الحالي. (الوكالة الوطنية)
 
 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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