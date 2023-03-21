المديرية العامة لامن الدولة في عيد الام: نستقر في قلبها الى الابد

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كتبت المديرية العامة لامن الدولة تغريدة عبر صفحتها على "تويتر"، لمناسبة عيد الام:" في عالم الأم: عندما تعجز عن حملنا في أحشائها تنقلنا إلى يديها، وعندما تعجز يداها تنقلنا إلى عينيها، ثم نستقر في قلبها إلى الأبد.كل عيد، وكل أم بخير".