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لبنان

المديرية العامة لامن الدولة في عيد الام: نستقر في قلبها الى الابد

Lebanon 24
21-03-2023 | 09:10
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كتبت المديرية العامة لامن الدولة تغريدة عبر صفحتها على "تويتر"، لمناسبة عيد الام:" في عالم الأم: عندما تعجز عن حملنا في أحشائها تنقلنا إلى يديها، وعندما تعجز يداها تنقلنا إلى عينيها، ثم نستقر في قلبها إلى الأبد.
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كل عيد، وكل أم بخير".
 
 
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