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لبنان

مصرف يتعرّض للإعتداء... ماذا جرى؟

Lebanon 24
21-03-2023 | 09:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شخصاً قام بتكسير آلة الـ"atm" التابعة لمصرف "بلوم بنك"، بالقرب من مصرف لبنان في مدينة صور.
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