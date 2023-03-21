مدير "مهرجانات جرش" بعد لقائه المكاري: لتكن واجهة الاردن الثقافية بمتناول الجميع

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إستقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، مدير "مهرجانات جرش" في الاردن أيمن سماوي الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا الى وزير الاعلام تهدف الى التنسيق لتغطية فعاليات "مهرجان جرش"، من خلال تلفزيون لبنان وبعض التلفزيونات اللبنانية الخاصة".وأشار سماوي الى ان "المهرجان سيمتد من 26 تموز المقبل الى 5 آب"، لافتا الى الوزير المكاري "أبدى كل استعداد للتواصل مع القنوات التلفزيونية اللبنانية لتكون هناك تغطية شاملة للمهرجان"، معتبرا أن "المهرجان من اهم المهرجانات العربية وعمره 37 عاما وهو متنوع، من موسيقى ورقص وبرامج اطفال وسينما ومسرح وكل اشكال الفنون، ويضم خلال 10 أيام ما بين 400 و 500 فعالية"، مشددا على أن "ما يهمنا هو ان تكون واجهة الاردن الثقافية في متناول الجميع وأن تقوم التلفزيونات اللبنانية - وهي من القنوات المهمة - بإيصال صوتنا الى الجميع".