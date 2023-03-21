Advertisement

لبنان

نقابة محرري الصحافة: لغة المناشدة لم تعد تجدي والبلاد أصبحت فريسة المافيات

Lebanon 24
21-03-2023 | 09:20
A-
A+
Doc-P-1049488-638150084030261152.png
Doc-P-1049488-638150084030261152.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانا، استهجنت فيه "سكوت المسؤولين او من تبقى منهم حيال التدهور المتسارع للاحوال سواء على المستوى النقدي او المعيشي، حتى بات اللبنانيون في المجاعة التي سوف تتسع دائرتها، وسط تجاهل مريب من قبل هؤلاء المسؤولين والدول الشقيقة والصديقة".
Advertisement
 
أضاف البيان :"ويبدو أن لغة المناشدة لم تعد تجدي مع المعنيين، فيما البلاد أصبحت فريسة المافيات على انواعها في كل القطاعات اللصيقة بحياة المواطنين، والمتصلة بلقمة عيشهم. وفي ظل تواصل انحدار الخدمات الصحية والاستشفائية، لذلك تدعو نقابة محرري الصحافة اللبنانية الاتحاد العمالي العام، نقابات المهن الحرة ،الهيئات الاقتصادية إلى الاجتماع في أقرب وقت، واقرار خطة تحرك عاجلة وإطلاق انتفاضة شعبية تنطلق من برنامج إصلاحي شامل ،يوقف هذا التدهور، وينتج سلطة جديدة تكون قادرة على أحداث تغيير نوعي يفضي إلى الإنقاذ الذي يحتاج اليه لبنان". 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2023-03-23
05:30 | 2023-03-23
06:28 | 2023-03-23
06:28 | 2023-03-23
06:26 | 2023-03-23
06:22 | 2023-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website