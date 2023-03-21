بعد بيان حاكم مصرف لبنان الدولار ينخفض بشكل كبير... كم بلغ؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل ملحوظ، بعد بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي أعلن فيه عن تكثيف عمليّة شراء الليرة اللبنانيّة وبيع الدولار بحسب سعر صيرفة.

وقد سجّل سعر الصرف تسعيرة تتراوح ما بين 105000 و110000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.