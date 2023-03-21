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لبنان

سلوم: الصيدليات أقفلت أبوابها لأجل الدفع بإتجاه تأمين الأدوية للمرضى

Lebanon 24
21-03-2023 | 09:32
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 أعلن نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم ان "الصيدليات ومنذ أكثر منذ أسبوعين وهي تعاني نقصا حاد افي الأدوية، مع عدم إلانتظام في تسلّمها الأدوية من الشركات والمستودعات، وذلك جرّاء الانهيار الكبير الحاصل".
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وقال في بيان: "على الرغم من المساعي الحاصلة مع الأخيرة لوضع آلية لتسلّم الصيدليات الأدوية إلاّ انّ التقلّب الحاد في سعر الصرف حال دون ذلك".

واعتبر سلوم أن" لا حلّ لكل قطاع بمفرده، والحلّ يجب أن يكون شاملاً، ولن نصل إليه إلاّ عن طريق الإضراب المفتوح والتحركات الشاملة والعصيان المدني لكل اللبنانيين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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