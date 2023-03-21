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لبنان

مكتب وزير الشؤون الاجتماعية: الحجار تابع إعادة تفعيل عمليّة العودة الطوعيّة للنازحين السوريين مع البيسري

Lebanon 24
21-03-2023 | 09:45
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اعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجّار  في بيان حول ملف النازحين السوريين في لبنان انه، "بهدف إعادة تفعيل عمليّة العودة الطوعيّة للنازحين السوريين في لبنان، زار وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجّار الأسبوع الماضي المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، حيث تمحور الحديث حول إعادة تفعيل هذه العمليّة وتذليل العقبات المحيطة بها على مختلف أشكالها ومصادرها. بالإضافة إلى هذا اللقاء، جولات حجّار الإستطلاعيّة على مختلف المناطق اللبنانية لم تتوقّف، وآخرها كان في بعلبك، حيث يواصل لقاءاته مع المسؤولين المحليين من رؤساء بلديات ومخاتير وعدد من الفاعلين للإطلاع على أوضاع مخيّمات النازحين السوريين عن كثب والتطوّرات الميدانيّة التي تشهدها كلّ منطقة، ونقل الواقع للمنظمات الدوليّة المُمَثَّلة في لبنان..
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كما سيتوجّه الحجّار إلى جنيف خلال هذا الأسبوع لعقد لقاءات عدّةمع مسؤولين أمميين رفيعي المستوى، من أجل نقل تفاصيل الواقع الإجتماعي والإقتصادي غير المسبوق الذي تعيشه البلاد ودقّ ناقوس الخطر بعد التحذيرات المتتالية التي نقلها لهم في مناسبات عدّة منذ تولّيه هذا الملف".
المصدر: الوكالة الوطنية
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