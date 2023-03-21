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لبنان

​تضارب وإطلاق نار بين سوريين في كسروان (صورة)

Lebanon 24
21-03-2023 | 09:41
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 21 / 3 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات خمسة سوريين وثلاثة مواطنين في منطقة غادير-كسروان، وذلك على خلفية إشكال بين عدد من السوريين تخلله تضارب وإطلاق نار ما أدى إلى إصابة أحد السوريين في قدمه.
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بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 

 
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